Alpine confirmará a Franco Colapinto como piloto del 2026

El inminente Gran Premio de San Pablo ha intensificado la atención sobre el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1, luego de que Alpine realizara un enigmático posteo en sus redes sociales. La escudería francesa publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una foto con los números 7,11 y 25, que si bien podría ser la fecha en la que comenzarán las prácticas libres en el circuito de Interlagos, el mensaje con el que fue acompañada la imagen desató una ola de especulaciones.

“¿Ya hiciste los cálculos?“, escribieron desde la escudería con sede en Enstone. De esta manera, los usuarios comenzaron a hacer todo tipo de cuentas y la que más se repitió fue la suma de los tres dígitos que da como resultado 43, el número con el que corre el piloto bonaerense.

La expectativa gira en torno a la posible confirmación de su continuidad como piloto titular en el equipo Alpine para la temporada 2026, una noticia que podría oficializarse durante el evento en Brasil.