Franco Colapinto será piloto de Alpine en la F1 2026

Franco Colapinto fue confirmado para la temporada 2026 de Fórmula 1 tras una larga espera. A pocas horas del inicio del Gran Premio de Brasil, las redes sociales de Alpine anunciaron la extensión de su contrato, por lo que acompañará a Pierre Gasly otro año.

El mensaje fue replicado desde los canales de Fórmula 1. De esta manera, el piloto argentino seguirá con el equipo francés. “Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la era de las nuevas regulaciones”.

El comunicado estuvo acompañado por declaraciones de Flavio Briatore, el líder todopoderoso del team. “He seguido la trayectoria de Franco a lo largo de su etapa en la Fórmula Uno y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para ser un piloto de primer nivel capaz de crecer con el equipo. Nuestra decisión de continuar juntos hasta 2026 es una clara muestra de nuestro compromiso y nuestro firme apoyo a Franco en su desarrollo como piloto de carreras”.

Y agregó: “Ha sido un año difícil para todo el equipo y no ha sido el escenario más fácil para rendir, pero tanto Franco como Pierre han hecho todo lo posible para ayudar a colocar al equipo en la mejor posición posible para la próxima temporada. Con la alineación de Pierre y Franco, contamos con una buena combinación de experiencia, velocidad y talento que ayudará a impulsar al equipo y, con suerte, dará a nuestros aficionados algo por lo que animar y gritar la próxima temporada”.