Milei le tomó juramento a Manuel Adorni como Jefe de Gabinete

La ceremonia fue breve y se concretó después de la reunión que encabezó Milei junto a más de 100 senadores y diputados electos de La Libertad Avanza y PRO. Fue en el Salón Blanco de la Casa Rosada, ante la plana mayor del Gobierno del mandatario nacional.

Manuel Adorni juró este miércoles como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, quien renunció a los pocos días del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y luego de varios meses de rumores sobre su salida. Del acto participaron funcionarios y familiares del flamante funcionario.

El pasado martes, el saliente Guillermo Francos - y el ahora exministro del Interior Lisandro Catalán - se reunieron con Adorni para despedirse de sus equipos y formalizar la transición.

Dijeron presentes de la ceremonia la totalidad de los ministros del renovado Gabinete de La Libertad Avanza, además de familiares y amigos.

El acto comenzó con la lectura ceremonial de los decretos que oficializaron las renuncias de Francos y de Adorni (como Secretario de Comunicación y Medios de la Nación Argentina). Tras los primeros anuncios, el salón blanco coreó el apellido del flamante jefe de Gabinete.

Tras esto, el Presidente tomó jura de su nuevo jefe de Gabinete. "Vamos con todo", se le escuchó arengar a Milei a Adorni, quien asume un puesto clave de cara a la segunda parte del Gobierno libertario.