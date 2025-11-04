Estados Unidos reafirmó su apoyo a Javier Milei tras los cambios en el Gabinete

El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, habló con el flamante canciller Pablo Quirno y se comprometió a "fortalecer la cooperación" bilateral. Además, Peter Lamelas asumió formalmente su cargo como embajador en Buenos Aires.

La administración de Donald Trump reafirmó su apoyo a "las reformas del presidente Javier Milei" en medio de los recientes cambios en el Gabinete que se produjeron tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, y se comprometió a seguir fortaleciendo la "cooperación" entre ambos países.

El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, habló por teléfono este lunes con el flamante canciller, Pablo Quirno, y "elogió el liderazgo estratégico de Argentina en nuestro hemisferio", según informó la Oficina del Portavoz de la Casa Blanca.

Landau ratificó el apoyo de su gobierno "a las históricas reformas del presidente Milei, tras las elecciones intermedias del 26 de octubre, que impulsarán la estabilidad económica y la prosperidad del pueblo argentino", en una nueva señal de apoyo tras el swap que se acordó con el Tesoro estadounidense.

A través de un posteo de X que luego compartió la Embajada estadounidense en Argentina, Landau remarcó que la meta es "fortalecer la cooperación entre nuestros países en materia de crecimiento económico y estabilidad regional", además de otras prioridades compartidas.