Siguen los cambios en el Gabinete: Renunció la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano

La ahora exfuncionaria no explicó los motivos de su salida aunque aseguró que seguirá "acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno".

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, anunció a través de sus redes sociales que presentó su renuncia y no continuará en el Gabinete del presidente Javier Milei. La noticia se da en el marco de importantes cambios dentro del Gobierno, con los nombramientos de Manuel Adorni y Diego Santilli como jefe de Gabinete y ministro de Interior respectivamente.

La ahora exfuncionaria sostuvo: "El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación", escribió la funcionaria en su cuenta de X.

Loccisano operaba como la mano derecha de Mario Lugones, uno de los funcionarios más cercanos a Santiago Caputo dentro del Gabinete.

"Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Este recorrido me permitió acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan", expresó en su mensaje de despedida.

Para cerrar, le agradeció al mandatario nacional y al propio Lugones: "Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas".

"Mi agradecimiento al Presidente de la Nación, Javier Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones por la confianza y oportunidad de haber sido parte del equipo", concluyó.