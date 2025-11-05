Comienza el censo para relevar datos de docentes en todo el país

El Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE) empieza el próximo lunes 10 de noviembre, con el objetivo de actualizar la información sobre maestros y profesores de todos los niveles. La participación es obligatoria, a través de la web o de la app Mi Argentina. Hay tiempo hasta fin de año.

Este lunes 10 de noviembre comienza un operativo nacional que relevará los datos de 1,2 millones de docentes en todo el país. El Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), aprobado en el Consejo Federal de Educación (CFE) y coordinado por el Ministerio de Capital Humano, busca obtener información actualizada sobre los docentes y no docentes de instituciones educativas de todos los niveles (menos el universitario) y de todas las modalidades, tanto urbanas como rurales, estatales y privadas.

El ReNPE relevará características como perfil demográfico y socioeconómico, situación laboral, trayectoria profesional, formación académica, consumos culturales y estrategias pedagógicas, entre otras cuestiones. Directivos, docentes y no docentes de todo el país, además de supervisores, deberán responderlo entre el 10 de noviembre y el 31 de diciembre. La participación es obligatoria, señalaron desde la Secretaría de Educación, y se constatará con un certificado de finalización.

El ReNPE busca actualizar los datos disponibles, que tienen más de diez años, dado que el último censo docente (antes llamado “CENPE”) se realizó en 2014. Sin embargo, de aquel operativo solo se publicaron algunos “resultados preliminares”, según explicó en conferencia de prensa la subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, María Cortelezzi, acompañada por Hernán Rivas, director nacional del área. Las autoridades señalaron que el censo de 2014 tuvo “problemas metodológicos” y que, en rigor, los últimos datos “consistentes” son los de 2004.

El operativo está a cargo de la Red Federal de Información Educativa, integrada por las unidades de estadística de los 24 ministerios provinciales y de la secretaría nacional. Cortelezzi y Rivas resaltaron que el objetivo del ReNPE es “tener un diagnóstico claro” sobre el perfil y la situación de los docentes de todo el país, para poder “diseñar políticas educativas basadas en evidencia que permitan acompañarlos mejor”.

También subrayaron que la información será confidencial. Para cargar sus datos, el personal educativo tiene dos alternativas: hacerlo a través de la app Mi Argentina, o a través del sitio argentina.gob.ar/renpe. La “cédula censal” (el cuestionario) estará disponible a partir del próximo lunes 10.