La Anmat prohibió un falso medicamento para la diabetes

La Anmat alertó en el Boletín Oficial sobre el producto “Tirzec”, sin registro sanitario ni aval oficial y ordenó su retiro del mercado.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución del producto “TIRZEC 5, Tirzepatida 5mg/0,5 ml”, un supuesto medicamento inyectable que se ofrecía en el país sin la debida autorización sanitaria.

Según informó el organismo en el Boletín Oficial, la decisión se adoptó luego de una denuncia que señalaba la venta del producto en una farmacia de la provincia de Buenos Aires. Tras una inspección, se determinó que el medicamento no cuenta con registro en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) y que su fabricante, la empresa QUIMFA S.A., con sede en Paraguay, no está habilitada en Argentina.

En la Disposición 8203/2025, la Anmat advirtió que se trata de un producto de origen desconocido, cuya composición y condiciones de fabricación no pueden garantizarse, por lo que su consumo representa un riesgo sanitario. La entidad emitió además una alerta sanitaria instando a no adquirir ni utilizar el producto bajo ninguna circunstancia y a reportar su hallazgo a través del correo [email protected]

El medicamento “Tirzec” se promocionaba como una versión de la molécula Tirzepatida, utilizada en tratamientos para la diabetes y el control de peso, aunque no cuenta con autorización ni aval oficial en el país. Por este motivo, la Anmat recomendó verificar el stock en farmacias y centros de salud y denunciar cualquier unidad detectada.

Con esta disposición, el organismo busca reforzar los controles sobre productos no autorizados y proteger la salud pública ante posibles casos de comercialización irregular de fármacos importados.