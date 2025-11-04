¿Cuándo es el Día del Bancario en Argentina y cómo funcionarán los bancos?

Los servicios se verán afectados a lo largo de la jornada, sin embargo a través del home banking se podrán realizar distintas transacciones.

El jueves 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario en Argentina, por lo que las sucursales físicas permanecerán cerradas para atención al público.

Sin embargo, esto no implica una paralización total de los servicios bancarios porque los canales digitales, como home banking y cajeros automáticos, continuarán operando con normalidad, por lo que los usuarios podrán realizar muchas de las operaciones habituales sin necesidad de acudir a las ventanillas.

Cada 6 de noviembre se celebra en Argentina el Día del Bancario, una fecha instituida para reconocer al conjunto de trabajadores del sistema bancario.

Esta jornada conmemora la creación de la Asociación Bancaria, el gremio que representa a los empleados del sector. En esta fecha especial, por convenio, las sucursales de bancos quedan cerradas al público, lo mismo que sucede en años anteriores.

Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recordaron que la fecha forma parte del calendario habitual de conmemoraciones del sector financiero y que cada año se dispone el cierre de las entidades para garantizar el descanso del personal. Asimismo, se recomendó a los usuarios anticipar operaciones presenciales o programar transferencias y pagos con antelación para evitar demoras. En tanto, las plataformas virtuales de los bancos continuarán activas para consultas, movimientos de cuentas y operaciones electrónicas durante toda la jornada.

Aunque las sucursales físicas permanezcan cerradas, muchas de las operaciones podrán realizarse normalmente a través de plataformas electrónicas. Por ejemplo, los usuarios podrán seguir operando con su home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos sin inconvenientes.

Por el contrario, los trámites que requieren presencia personal, como firmas presenciales, consultas en ventanilla o autorizaciones específicas, deberán reprogramarse para otro día hábil.

Además, los vencimientos de facturas u obligaciones que recaigan en esa fecha serán automáticamente trasladados al siguiente día hábil, de modo de no generar penalidades por el cierre.