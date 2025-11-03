Hoy comienza el CyberMonday 2025

Millones de argentinos buscan aprovechar los descuentos del evento, mientras la seguridad en las compras online sigue siendo clave para no ser víctima de fraudes

El CyberMonday 2025 comienza este lunes 3 de noviembre y se consolida como uno de los eventos comerciales digitales más esperados del año. En ese marco, es necesario tomar algunas medidas de seguridad para evitar engaños o estafas.

La iniciativa, impulsada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), ofrece una amplia variedad de productos en promoción, junto con la posibilidad de pagar en cuotas sin interés en diversas categorías, como tecnología, turismo, muebles, indumentaria, alimentos, deportes, cosmética y artículos para bebés y niños.

Respecto a la seguridad a la hora de realizar las compras, es importante recurrir al sitio oficial www.cybermonday.com.ar. Desde esta plataforma es posible verificar cuáles marcas y negocios participan, comparar precios y características de productos, suscribirse para conocer las novedades y filtrar búsquedas por beneficios relevantes como cuotas sin interés, envíos gratuitos o promociones vinculadas a determinados medios de pago.

El incremento en el tráfico de usuarios y el volumen de operaciones multiplican la circulación de intentos de fraude y engaño. Una de las amenazas más recurrentes es el phishing, una modalidad de ataque en la que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de marcas reconocidas para obtener información personal o financiera de los compradores.

El phishing puede manifestarse a través de mensajes recibidos por WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, SMS o incluso llamadas telefónicas. Las simulaciones de páginas oficiales o las promociones demasiado atractivas son la puerta de entrada para este tipo de estafas.

Verificar que el nombre de la marca esté escrito de manera correcta ayuda a evitar caer en copias fraudulentas. Es importante también evitar compartir datos personales con terceros o en redes no certificadas.

Otra práctica que aporta seguridad es prestar atención a la reputación del vendedor. Las reseñas de otros compradores, aunque útiles, deben analizarse con precaución, ya que una mayoría absoluta de opiniones positivas podría indicar manipulación o falsificación.

Antes de completar la transacción, confirmar que se trata del portal oficial del comercio y buscar canales de comunicación verificados se vuelve fundamental para asegurar la legitimidad de la empresa.

Al navegar por los portales de e-commerce, la presencia del protocolo “https” al inicio de la dirección y el icono de candado o escudo garantizan la incidencia de una conexión segura. Si el sitio solicita datos atípicos, como información sobre ocupación o referencias familiares, resulta prudente suspender el registro.

De igual modo, no resulta aconsejable guardar la información de la tarjeta de crédito de forma permanente si el sitio lo ofrece como opción, en especial cuando se utilizan dispositivos compartidos.

El CyberMonday se extiende durante tres jornadas, tiempo en el que las ofertas y beneficios se renuevan para acompañar la demanda. Utilizar solo los canales oficiales, extremar las precauciones ante mensajes inesperados y operar siempre con cautela permite aprovechar las ventajas de esta cita digital, disminuyendo el margen de exposición ante amenazas y fraudes.