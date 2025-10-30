El Gobierno mantendrá reuniones con el Consejo de Mayo para avanzar con la reforma laboral

Milei necesita construir los consensos necesarios para pasar esta iniciativa por el Congreso. La CGT ya adelantó que discutirá la flexibilización de las condiciones de trabajo.

El Gobierno ya tiene en agenda las dos últimas reuniones que el Consejo de Mayo tendrá en 2025. Si se cumple lo estipulado, los integrantes del organismo se encontrarán a finales de noviembre y en diciembre, antes del 15.

La idea que circula en Casa Rosada es que en la última reunión, el oficialismo le presente a los distintos actores del organismo un borrador con las principales reformas que tiene en mente Javier Milei (tributaria y laboral), y que corresponden a algunos de los puntos que se firmaron en el Pacto de Mayo.

Luego, con la venia del Consejo, el Gobierno presentará los proyectos en el Congreso. “Hay algunos otros temas, pero nosotros estamos enfocados en lo laboral e impositivo”, expresó una fuente de Balcarce 50.

A cargo de la letra chica y la parte técnica de los proyectos que se debaten en el Consejo de Mayo está Federico Sturzenegger. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado es el representante del Ejecutivo en ese grupo, y es por eso que lleva adelante tal función.

Además, el Consejo de Mayo se compone por Guillermo Francos, que dirige el organismo; Alfredo Cornejo, representante de las provincias; Cristian Ritondo, representante de la Cámara de Diputados; Carolina Losada, por el Senado; Gerardo Martínez, por los sindicatos; Martín Rappallini, por la UIA; y María Cecilia Domínguez Diacoluca, secretaria Técnica del organismo.

La reforma laboral que discute el Consejo de Mayo tiene cuatro claves, impulsadas por el gobierno de Javier Milei:

Aumento de salarios por productividad, es decir, el que más produce más gana.

Convenios por empresas. El oficialismo quiere establecer un piso a través de un convenio por actividad. A este también se le sumaría la discusión entre sindicatos y empresas para conseguir aumentos para sus trabajadores.

Banco de horas: si un trabajador realiza horas extra podrá utilizarlas en el futuro como quiera.

Pacto de moneda: el empleador y el empleado se pondrán de acuerdo para decidir en qué moneda va a depositarse el sueldo.