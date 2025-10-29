Asumieron nuevas autoridades en el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore presidió el acto de asunción al nuevo secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker y entregó los decretos de designación a la subsecretaria de Gestión Educativa Agustina Lemetre y el subsecretario de Desarrollo Curricular e Innovación Pedagógica Julio Corimayo.

En su discurso, Fiore destacó la relevancia de estos cambios, subrayando que los nuevos funcionarios tienen una vasta experiencia en el ámbito educativo y un firme compromiso con la mejora de la calidad de la enseñanza. "El desafío que tenemos por delante es enorme, pero estamos listos para enfrentarlo como un equipo, con el foco siempre puesto en las necesidades de los estudiantes y en la transformación del sistema educativo", aseguró la ministra.

En el acto de asunción también estuvieron presentes los representantes de los gremios Fernando Mazzone de ADP, Claudio Jaime de AMET, Daniel Amidei de UDA, Juan Pablo Cayo Maturano de SUETRA, Secretarios, Subsecretarios, coordinadores, directores de nivel y autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.