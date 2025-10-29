Recomendaciones de Defensa del Consumidor por el Cyber Monday

En el marco del Cyber Monday, que se desarrollará entre el lunes 3 y el miércoles 5 de noviembre, la Dirección General de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de Salta brinda una serie de recomendaciones para evitar estafas o inconvenientes en las compras online.

El titular del área, Alberto Córdoba, aconsejó realizar las operaciones únicamente a través de la página oficial del evento y verificar que las ofertas correspondan a sitios oficiales de las marcas participantes.

Asimismo, pidió a los consumidores no confiar en mensajes o promociones recibidos por canales informales, como WhatsApp o redes sociales, especialmente cuando las ofertas parezcan demasiado tentadoras.

“Siempre solicitamos que los vecinos verifiquen la antigüedad y reputación del proveedor, consulten las opiniones de otros usuarios y utilicen links de pago oficiales, ya sea mediante billeteras virtuales o servicios reconocidos como Pago Fácil o Rapipago”, señaló Córdoba.

Se recuerda a los vecinos que, ante cualquier inconveniente o duda, pueden acercarse a las oficinas de la Dirección General de Defensa del Consumidor, ubicadas en el Centro Cívico Municipal, de lunes a viernes, de 8 a 14, o comunicarse a través del número 4160900 interno 1597 o por Whatsapp al 3872542826.

Se encuentra disponible además el correo electrónico [email protected]