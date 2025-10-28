Conmemoraron el Día Provincial del Brigadista Forestal

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, y el subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, encabezaron el acto por el Día Provincial del Brigadista Forestal, realizado en la rotonda donde se levanta el monumento que recuerda la memoria del personal fallecido en Guachipas y en La Caldera.

En la oportunidad, Avellaneda, honró la memoria de los brigadistas Mauricio Valdez, Víctor Humberto Ferreyra, Martín Albarracín y Matías Daniel Vilte, y del piloto Alejandro Kropilnicki quienes ofrendaron su vida en cumplimiento de su deber.

