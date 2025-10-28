Se realizó la segunda edición de la Feria de Salud, Educación y Ambiente

En el marco de la Estrategia Cordón Sanitario Subcuenca Río Arias–Arenales se llevó a cabo la muestra Acción 360, segunda edición de la Feria de Salud, Educación y Ambiente.

Incluyó stands temáticos sobre prevención de enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, lavado de manos, manipulación segura de alimentos, nutrición saludable y manejo de residuos con el propósito de fomentar hábitos de higiene, prevención de enfermedades y cuidado ambiental en la comunidad.

