Este jueves el Móvil de Licencias atenderá en el CIC de San Benito

La Municipalidad continúa acercando diferentes servicios a distintas zonas de la ciudad para comodidad de los vecinos, como se viene haciendo desde el principio de la gestión.

Es por esto que el Móvil de Licencias de Conducir atenderá este jueves en el CIC de San Benito.

Estará disponible por la mañana en el Centro Integrador Comunitario que se ubica en Av. Discépolo y Mors, de 9.30 a 12.30.

La atención será por orden de llegada y las consultas deben hacerse vía WhatsApp al: 3872266265.

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

A través de este móvil, los salteños además podrán:

Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario.

Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite).

Se recuerda que, en la renovación se pagarán los años a renovar y se imprimirá el comprobante para retirar la licencia en el CEL Santa Fe 545.

Si no es un trámite de renovación solo restará realizar los exámenes teóricos y prácticos, pero ya obtendrán un turno fijado.