El Gobierno avanza con la ampliación y modernización integral del Hospital Señor del Milagro

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, verificó el avance de las obras de refuncionalización y ampliación que el Gobierno de la Provincia, impulsado por el gobernador Gustavo Sáenz, está ejecutando en el Hospital Señor del Milagro, ubicado en Avenida Sarmiento 625 de la ciudad de Salta.

El recorrido, que contó con la presencia del gerente general del hospital, José Soto Ruiz, permitió supervisar las intervenciones que se ejecutan a través de la Secretaría de Obras Públicas. El proyecto contempla la refuncionalización de 600 metros cuadrados destinados a la nueva Guardia de Emergencias, la cual contará con 12 camas de internación. Además, se está trabajando en la mejora de los accesos de ambulancias y pacientes de emergencia, abarcando una superficie de 85 metros cuadrados.

Paralelamente, sobre una superficie de 195 metros cuadrados, se ejecuta la refacción de un sector de habitaciones y el office de enfermería, donde se desarrollarán quirófanos ambulatorios con una ampliación específica para la recuperación postquirúrgica y locales de apoyo.