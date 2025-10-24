Los trabajos se efectuaron en media calzada, precisamente sobre avenida Solís Pizarro, entre Azcuénaga y Av. Costanera. Se llevan a cabo en el marco del plan de recuperación de calles y se continuará realizando en distintos puntos de la ciudad.

Con el objetivo de brindar lugares seguros y mejorar la circulación vehicular, la Municipalidad de Salta a través de la Secretaría de Obras Públicas continúa con diversas obras en la ciudad.

En esta ocasión, se realizaron tareas de hormigonado en el barrio Solís Pizarro. Los trabajos se efectuaron en media calzada, precisamente sobre avenida Solís Pizarro, entre Azcuénaga y Av. Costanera.

Las acciones se llevan a cabo en el marco del Plan de Recuperación de Calles y se seguirá haciendo en distintos puntos de la ciudad.

La zona se encuentra debidamente demarcada, por lo que se solicita circular con precaución.

Una vez finalizada la obra, el lugar contará con una mejor seguridad vial y fluidez en la circulación vehicular.