Estos son los residenciales para adultos mayores habilitados por la Municipalidad
Son 17 los espacios privados que cuentan con los requerimientos, se ubican en diversos puestos de la capital. Los vecinos pueden solicitar más información en Av. Paraguay 1240, o a través del teléfono fijo 4160900 interno 1006.
La Dirección General de Adultos Mayores de la Municipalidad pone a disposición de la comunidad el listado de los dispositivos residenciales privados habilitados para la atención de los adultos mayores en la capital salteña.
Quienes necesiten conocer las direcciones, responsables y teléfonos de comunicación, podrán ingresar al link: https://municipalidadsalta.gob.ar/wp-content/uploads/2019/10/Nomina-hogares.pdf
Ante cualquier inquietud, los familiares, podrán comunicarse al teléfono fijo 4160900 interno 1006, celular 3872155050 o acercarse hasta la Oficina municipal ubicada en Av. Paraguay 1240.