Mejoras viales: quedó habilitada la obra de hormigonado en Corrientes al 800

Los trabajos se concretaron entre Ituzaingó y Pellegrini donde la calzada presentaba placas dañadas producto del uso, las filtraciones de agua y las raíces de los árboles. El tránsito se encuentra habilitado.

La Municipalidad finalizó con las obras de recuperación de la calzada en la calle Corrientes al 800, más precisamente entre Ituzaingó y Pellegrini, donde se habían producido severos daños que dificultaban la normal circulación vehicular.

La calzada se encontraba en mal estado producto del uso, las filtraciones de agua y de las raíces de los árboles que fueron generando roturas y levantamientos de las placas de hormigón.

Ante esta situación se procedió a la reconstrucción de las placas de hormigón, pero previamente se hicieron tareas de poda de los árboles y de las raíces que habían levantado las placas.

La calle Corrientes al 800 es una de las arterias más utilizadas en el macrocentro para quienes buscan llegar al microcentro y conectarse con las zonas oeste y norte de la ciudad. La obra responde a un pedido de larga data de los vecinos.