Por arrojar residuos en la vía pública, sancionaron a comercios de Villa Chartas

La Municipalidad recibió diversas denuncias de vecinos de Villa Chartas que alertaban sobre la constante generación de microbasurales en la vía pública.

Ante esta situación se procedió a sancionar a una gomería ubicada en la calle San Luis al 1.500 que arrojaba neumáticos fuera de uso en la vereda.

De igual manera, se sancionó a un lavadero de vehículos ubicado en Laprida al 600 por arrojar sus residuos en la vía pública generando microbasurales. Además, no contaba con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM).

Ambos locales fueron sancionados y se dispuso del saneamiento del microbasural que afectaba la salud de las personas.