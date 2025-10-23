En la zona sudeste se dictará el curso de Manipulación de Alimentos

Será el próximo lunes 27 y martes 28 de octubre desde las 17 hs, en el CIC de San Benito, en Avda. Discépolo y Mors. Los vecinos que deseen participar deberán presentar fotocopia de DNI, 2 fotos carnet y certificado de buena salud.

La Municipalidad de Salta continúa acercando y brindando capacitaciones a los vecinos de la ciudad. En esta ocasión será el turno de la zona sudeste, donde se dictará el curso de Manipulación de Alimentos.

La formación es libre, abierta y gratuita para vecinos, feriantes, emprendedores, comerciantes y jefes de hogar, que deseen adquirir los conocimientos sobre la correcta preparación, conservación y prevención para evitar la contaminación cruzada de alimentos.

La cita será el lunes 27 y martes 28 de octubre en el horario de 17:00 hs, en el dispositivo municipal ubicado en Avda. Discépolo y Mors, en zona sudeste.

Los vecinos que deseen obtener el carnet nacional, con dos años de vigencia, deberán asistir a las dos clases y rendir un examen final.

Los requisitos para la inscripción son: fotocopia del DNI, 2 foto carnet 4×4 y el certificado de salud, el mismo puede ser descargado a través del siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/wp-content/uploads/2023/02/CERTIFICADO-DE-SALUD-UNICO.pdf

Para más información comunicarse al 3872266201.