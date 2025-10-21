Vecinos de Santa Ana I pueden acceder al servicio del Móvil Odontológico

Como parte de la descentralización municipal, la Secretaría de Desarrollo Social lleva a los barrios el servicio del Móvil Odontológico. Hasta el viernes 24 de octubre, la atención se brinda en el barrio Santa Ana I, en el horario de 8 a 13.

Los vecinos que deseen contar con el servicio, podrán acercarse sin turno previo ya que la atención es por orden de llegada en Av. Perú y Pasaje 12.

Pablo Medina, responsable de la Dirección del Móvil Odontológico, recordó que se realizan más de 20 atenciones por día para diagnóstico, tratamientos preventivos, inactivaciones de caries, extracciones dentarias y urgencias.

Se recuerda que cada paciente debe presentar DNI, certificación negativa de Anses y concurrir con la boca higienizada.

A la fecha el móvil, ya recorrió los barrios 20 de Junio, Castañares y 20 de Febrero.