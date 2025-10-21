Allanamientos y detenciones por venta de droga en la Capital

Esta madrugada la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta inició un megaoperativo en el marco de una causa por venta de drogas en barrios de la zona norte de la Capital y en la unidad carcelaria de hombres del Penal de Villa Las Rosas.

La coordinación y logística del despliegue operativo fue supervisada por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras y el jefe de Policía, Diego Bustos. Se realizan 10 allanamientos simultáneos en Salta, Vaqueros y celdas de la Unidad Carcelaria 1.

Participan del trabajo operativo más de 160 efectivos de distintas unidades especiales.