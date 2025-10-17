Trump anunció que se reunirá con Putin para tratar el fin de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que se reunirá con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Budapest, aunque no especificó cuándo tendrá lugar ese encuentro, en un intento por buscar una solución a la guerra en Ucrania.

“Acabo de concluir mi conversación telefónica con el presidente Vladimir Putin, de Rusia, y fue muy productiva”, dijo Trump en Truth Social, citado por CNN.

“El presidente Putin y yo nos reuniremos entonces en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ‘ignominiosa’ entre Rusia y Ucrania”, señaló Trump

El anuncio se produce un día antes del encuentro que Trump mantendrá en Washington con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

“Zelenski y yo nos reuniremos mañana en el Despacho Oval, donde hablaremos de mi conversación con el presidente Putin y de muchos otros temas. Creo que la conversación telefónica de hoy ha dado un gran paso adelante”, añadió el presidente estadounidense.

Trump también señaló que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, encabezará una delegación de asesores de alto nivel para reunirse con funcionarios rusos la próxima semana, en una ubicación “por determinar”.

En tanto, Putin apoyó la idea de Trump de una cumbre planeada en Budapest para discutir el fin de la guerra en Ucrania, reveló el asesor del Kremlin, Yury Ushakov, describiendo la llamada entre los dos líderes como “muy informativa y extremadamente franca”.

La llamada duró casi dos horas y media y se realizó a petición de Rusia, dijo Ushakov.

La iniciativa surgió más de dos meses después de que Trump y Putin celebraran su última cumbre en Anchorage, Alaska.

A su vez, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, recibió con agrado la noticia del futuro encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, y dijo que “estamos listos” para recibir la visita.

“La reunión prevista entre los presidentes estadounidense y ruso es una gran noticia para los pueblos amantes de la paz del mundo”, publicó Orban en X.

“El presidente Putin nos felicitó a mí y a Estados Unidos por el gran logro de la paz en Oriente Medio, algo que, según él, se ha soñado durante siglos. Creo firmemente que este éxito en Oriente Medio contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania”, escribió el presidente en su publicación en redes sociales. “También dedicamos mucho tiempo a hablar sobre el comercio entre Rusia y Estados Unidos una vez finalizada la guerra con Ucrania”.