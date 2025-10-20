Apagón global de redes, bancos y plataformas digitales

Entre las apps más perjudicadas se encuentran Snapchat, Canva, Roblox, Perplexity AI, Venmo, Coinbase, Alexa y Prime Video, que registraron cortes totales o parciales.

Amazon Web Services (AWS) registró un apagón global durante las primeras horas de este lunes provocando interrupciones generalizadas en cientos de servicios digitales a nivel mundial.

El problema se originó en el centro de datos de la región US-EAST-1, en Virginia (EEUU), y afectó a redes sociales, plataformas financieras, videojuegos y aplicaciones educativas durante varias horas, dejándolos sin servicio.

De acuerdo a lo señalado por la propia compañía, el sistema experimentó “tasas elevadas de error y latencias inusuales”, lo que generó efectos en cadena sobre las aplicaciones dependientes de su infraestructura.