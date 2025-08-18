Llega a Salta "Chicas Digitalers" la nueva propuesta de Telecom para mujeres adolescentes

Esta iniciativa busca acercar el mundo digital a jóvenes con curiosidad por la tecnología, incentivando su participación desde edades tempranas en un sector clave para el desarrollo del futuro.

Telecom lanza en Salta una nueva edición de Chicas digitalers, el programa de formación en programación y tecnología orientado a chicas adolescentes que estén cursando el secundario.

La inscripción está abierta hasta el 18 de agosto. Para anotarse hay que completar el formulario disponible en https://institucional.telecom.com.ar/digitalers/chicas-digitalers

Los talleres se dictarán de forma gratuita, con modalidad presencial y online, según la localidad. En esta edición, desarrollada en articulación con la Secretaría de Modernización y con el Ministerio de Educación de la provincia de Salta, las jóvenes podrán elegir entre dos propuestas:

“Tu primer paso en programación” – Taller online para chicas de toda la provincia. Se dicta los miércoles de 18.30 a 20.30 h.

“Creá y descubrí con IA” – Taller presencial exclusivo para chicas de Cafayate, los miércoles de 18 a 20 h.

Ambos espacios están diseñados para que las participantes aprendan desde cero, sin necesidad de conocimientos previos. Los contenidos incluyen herramientas introductorias de programación y experimentación con inteligencia artificial, en un entorno creativo y colaborativo.

El objetivo de Chicas digitalers es reducir la brecha de género en el universo tecnológico, promoviendo la formación en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), donde todavía existe una fuerte disparidad de género.

Los talleres comienzan la semana del 18 de agosto y tienen una duración de 12 clases (una por semana, de 2 horas cada una). Para participar, se necesita autorización de un adulto responsable y, en el caso del taller online, contar con una PC con acceso a internet.