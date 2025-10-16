Instructores municipales brindan talleres sobre el uso del Bastón Blanco

Las jornadas son personalizadas y grupales para personas ciegas y disminuidas visuales. Se realizan todas las semanas en las instalaciones del Centro Cívico Municipal. Para ser parte del taller comunicarse al 4160900 int. 1702.

Durante todo el año, la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta brinda talleres vivenciales sobre el uso del bastón. Cada semana, los instructores ciegos de la Dirección General de Discapacidad comparten de manera personalizada y grupal las experiencias de su uso con personas ciegas y disminuidas visuales.

En el marco del “Día mundial del bastón blanco” se realizó una jornada especial con vecinos, que, por cuestiones de enfermedad, quedaron sin visión y necesitan usar el bastón blanco.

Tania Saravia, titular del área de Discapacidad, indicó que la Municipalidad brinda los talleres de manera gratuita. Quienes necesiten conocer detalles sobre el cronograma de las capacitaciones pueden comunicarse al 4160900 int. 1702 o bien acercarse hasta la oficina ubicada en Av. Paraguay 1240, ingreso al Centro Cívico Municipal.

Uno de los instructores, Ezequiel Frías, remarcó que estos talleres permiten a cada persona que pasó por un proceso difícil de enfermedad conocer cómo usar el bastón blanco para desplazarse de manera independiente, vencer el miedo y tener autonomía.

También recordó que desde la Municipalidad se brinda distintos cursos y capacitaciones para enseñar el sistema de lectoescritura braille y el uso de la tecnología accesible para que las personas con discapacidad visual y sus familias puedan usar para comunicarse.