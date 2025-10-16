Rige una alerta amarilla por tormentas en la ciudad

Las precipitaciones podrían darse entre esta tarde y todo el viernes, con posibilidad de continuar el fin de semana en forma de llovizna. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados. Se recomienda tomar recaudos para evitar inconvenientes.

El Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta amarilla por tormentas en la ciudad de Salta. Las precipitaciones podrían darse entre esta tarde y todo el viernes, con posibilidades de continuar durante el fin de semana en forma de lloviznas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua en cortos períodos.

Es por eso que la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, recomienda seguir una serie de prevenciones con el objetivo de evitar distintos inconvenientes.

A manera preventiva, estas son las recomendaciones:

– No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública

– No sacar las bolsas de residuos

– Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etcétera

En el caso de encontrarse manejando un vehículo:

– Retirar los vehículos estacionados en zonas anegables

– Circular a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas

– Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo.

Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales. Cabe destacar que en caso de emergencia (inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública), se encuentra habilitada la línea gratuita 105.