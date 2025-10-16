Rige una alerta amarilla por tormentas en la ciudad

LocalesHace 3 horas Por Prensa
Las precipitaciones podrían darse entre esta tarde y todo el viernes, con posibilidad de continuar el fin de semana en forma de llovizna. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados. Se recomienda tomar recaudos para evitar inconvenientes.
WhatsApp Image 2025-10-16 at 12.15.11

El Servicio Meteorológico Nacional emite una alerta amarilla por tormentas en la ciudad de Salta. Las precipitaciones podrían darse entre esta tarde y todo el viernes, con posibilidades de continuar durante el fin de semana en forma de lloviznas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y abundante caída de agua en cortos períodos.

Es por eso que la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, recomienda seguir una serie de prevenciones con el objetivo de evitar distintos inconvenientes.

A manera preventiva, estas son las recomendaciones:

– No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública

– No sacar las bolsas de residuos

– Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etcétera

En el caso de encontrarse manejando un vehículo:

– Retirar los vehículos estacionados en zonas anegables

– Circular a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas

– Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo.

Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales. Cabe destacar que en caso de emergencia (inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública), se encuentra habilitada la línea gratuita 105.

alerta-por-lluvias

Prensa

banner-wapp2

Te puede interesar

Te puede interesar