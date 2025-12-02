AlertAR: Sistema que enviará un mensaje directo a celulares ante catástrofes naturales

El Gobierno argentino presentó este lunes AlertAR, un sistema de alerta temprana que permitirá enviar mensajes directos a la pantalla de los teléfonos móviles de la población ubicada en zonas afectadas por catástrofes naturales y otras emergencias. El anuncio fue realizado desde la Casa Rosada, donde la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich brindó detalles sobre cómo funcionará esta nueva herramienta, que se implementará a partir de recursos provistos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Según sus datos, el país contará con una tecnología comparable a soluciones adoptadas hace tiempo en Chile para terremotos y en Estados Unidos para huracanes, basada en mecanismos de geolocalización y mensajería automática de alcance masivo.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la sede del Ejecutivo, Bullrich remarcó la importancia de la iniciativa en el contexto de episodios recientes de desastre en el país. Insistió en que hasta ahora, la información oficial durante estos eventos llegaba a través de los medios de comunicación tradicionales, pero sin la capacidad de brindar directivas concretas, ajustadas a las circunstancias particulares de cada ciudadano que pudiera verse afectado. “Hoy tenemos una catástrofe y tenemos que avisar por los medios de comunicación, pero no damos instrucciones claras a la gente y no sabemos a ciencia cierta quiénes son los que pueden tener alguna consecuencia”, subrayó.

El funcionamiento de AlertAR se basa en la cooperación entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Innovación, ENACOM y las operadoras de telefonía móvil. El sistema utilizará la infraestructura existente para emitir, en situaciones críticas, mensajes de emergencia dirigidos específicamente al público de las áreas identificadas como zonas de riesgo, tomando como referencia datos de georreferenciación. De este modo, la alerta alcanza únicamente a quienes se encuentran en la región afectada, optimizando la eficacia de la respuesta y evitando saturar a usuarios fuera del área comprometida.

La puesta en marcha de AlertAR, según precisó la ex titular de Seguridad, será posible mediante la utilización del “fondo de servicio universal”, un recurso gestionado desde ENACOM que, por ley, se destina al desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías de comunicación fundamentales para el bienestar de la sociedad. El principal diferencial de AlertAR es que su funcionamiento no requerirá la descarga de aplicaciones, ni procesos de registro o autorización previos por parte de los usuarios. La masificación del acceso móvil en la Argentina —donde existen más dispositivos celulares que habitantes—, asegura que, en palabras de Bullrich, “el 99,9% tendrá la posibilidad de tener este mensaje”.