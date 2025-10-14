Hoy los sindicatos docentes realizan un nuevo paro

Hoy los sindicatos docentes que nuclean el ala más combativa realizarán un paro de 24 horas en todo el país y se espera una importante adhesión en todas las provincias.

Hoy los sindicatos docentes que nuclean el ala más combativa realizarán un paro de 24 horas en todo el país y se espera una importante adhesión en todas las provincias.

Desde CTERA, con la conducción de Sonia Alesso, anunciaron que los reclamos tienen por objetivo una ley de Financiamiento Educativo y la convocatoria urgente de la Paritaria Docente. Además, piden que haya un aumento del presupuesto educativo como del que va destinado a infraestructura, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la defensa de los derechos previsionales y las jubilaciones docentes.

Estas acciones buscan, según los organizadores, “visibilizar la situación y los reclamos nacionales que le está haciendo desde cada provincia al Gobierno Nacional y al presidente Milei”.

Al reclamo de CTERA, se sumó en las últimas horas la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) que se unirá a la medida y llevarán a cabo una movilización al Congreso de la Nación desde las 10 de la mañana de este miércoles.

El secretario general de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, confirmó la adhesión del gremio al paro nacional que se realizará este martes en rechazo al recorte del presupuesto educativo que anunció el gobierno nacional.

Por su parte, la dirigente de ADIUNSA, Pamela Pérez, confirmó que se adhieren a la medida convocada por CTERA. "Ya tenemos la ley de financiamiento universitario, pero aún estamos esperando que se promulgue" afirmó.