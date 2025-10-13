Murió Pupy, la elefanta de 35 años que viajó del Ecoparque porteño a un santuario de Brasil

Luego de haber sido trasladada al santuario brasileño en abril pasado, la elefanta murió por un colapso por complicaciones gastrointestinales.

La elefanta Pupy murió en la noche del viernes en el Santuario de Elefantes de Brasil, donde había sido trasladada desde el Ecoparque porteño en abril de este año. El refugio confirmó que perdió la vida, tras un colapso causado por complicaciones gastrointestinales, tras pasar 32 años en cautiverio en Buenos Aires.

El Santuario de Elefantes informó a través de sus redes sociales: “Con el más pesado de los corazones compartimos la noticia de que Pupy falleció anoche, momentos después de un colapso”. Aunque los veterinarios la trataban con medicación para los cólicos y su estado general era estable, sus últimos días mostraron pérdida de apetito y debilidad progresiva.

Pupy compartió sus últimos meses con Kenya, otra elefanta trasladada desde el Ecoparque en julio pasado. Ambas vivieron en Chapada dos Guimarães, en Mato Grosso, disfrutando de miles de hectáreas en un entorno natural muy distinto al cautiverio que conocieron en Buenos Aires.

Durante la noche del viernes, los cuidadores notaron un deterioro repentino. Según el comunicado, Pupy expulsó aproximadamente 1,5 kilos de rocas negras. “Cuando Scott fue a darle agua, sus pies perdieron el equilibrio y se desplomó. La doctora Trish, que está aquí desde hace seis semanas, comenzó a tratarla, pero Pupy falleció en pocos minutos”, relataron desde el santuario.

Pupy llegó al exZoológico de Buenos Aires en 1993, proveniente de África, y vivió más de tres décadas en cautiverio. Su traslado a Brasil en abril de 2025, en un viaje terrestre de cinco días, fue considerado un hito en materia de bienestar animal.

El Santuario de Elefantes expresó: “Su partida nos duele profundamente, pero nos consuela saber que sus últimos meses los vivió rodeada de naturaleza, respeto y amor”. La muerte de Pupy conmueve a cuidadores y activistas, que celebraban su nueva vida lejos del encierro.