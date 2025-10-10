El Gobierno salió a aclarar que no cortará el swap con China

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que no cree que una parte del acuerdo con la Casa Blanca implique excluir a Beijing de la Argentina. Volvió a acusar a la oposición de causar la inestabilidad cambiaria y advirtió: “A partir de este apoyo las cosas cambian totalmente”.

El jefe de Gabinete, Guilermo Francos, salió a aclarar que no cortará el swap con China. “No creo que una parte del acuerdo sea excluir a China de la Argentina”, indicó.

El mensaje del funcionario llega luego que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, asegurara que el presidente Javier Milei “está comprometido con sacar a China de su país”, luego de confirmar el respaldo financiero por US$20.000 millones a la Argentina.

En ese sentido, Francos afirmó que todavía no vio ningún acuerdo firmado y que solo son “comentarios preliminares”, pero insistió que “no habría ningún motivo” para intentar alejar a China del país.

Y sumó: “Puede ser que en algún tema que más le interesa a Estados Unidos tengamos una relación con ellos más próxima, pero en los temas comerciales no tienen nada que ver”.

El paquete de anuncios que negoció el ministro de Economía, Luis Caputo con el gobierno de Donald Trump incluye un swap de monedas de US$20.000 millones con el Banco Central y la intervención en el mercado a través de la compra de pesos.

El jefe de Gabinete también adelantó que Caputo se reunirá con Milei para informarle acerca de los términos finales del acuerdo con el Tesoro de EE.UU.

Francos, además, volvió a acusar a la oposición de causar la inestabilidad cambiaria. “A partir de este apoyo de Estados Unidos las cosas cambian totalmente. Y creo que esto va a quedar atrás con las elecciones del 26 de octubre”, deslizó.