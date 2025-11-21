Las importaciones vía courier aumentaron más 200% en octubre

Las compras puerta a puerta de productos importados, que se encuentran en el centro del debate económico, experimentaron un salto interanual de más de 200% durante octubre, potenciadas por las reducción de las restricciones para importar este tipo de bienes.

En las últimas semanas, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto propuso aplicar un 30% de arancel a las compras en plataformas extranjeras, una iniciativa que generó rechazo en funcionarios del Gobierno. El propio CEO de Mercado Libre, Juan Martín de la Serna, reclamó un endurecimiento de las regulaciones de compañías extranjeras como Shein o Temu. Sin embargo, el fundador del unicornio argentino, Marcos Galperín, sostuvo más tarde que competirán contra estas compañías como lo hicieron en otros países.

Más allá de la polémica, los datos del último informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostraron que las importaciones ascendieron a USD 7.154 millones en octubre, lo que implicó una variación interanual del 16,9%. Pese a ello, la balanza fue positiva por USD 800 millones porque las exportaciones totalizaron en USD 7.954 millones.

Al colocar la lupa sobre el comportamiento de las compras por courier, el reporte oficial detalla que “el uso que más ascendió fue Resto, con 236,6% y USD 69 millones, esencialmente por la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers)”.

“El 80% de las importaciones en la categoría Resto responden a compras en Shein y Temu”, afirmó a Infobae una fuente con conocimiento técnicos. Ante la consulta de este medio a fuentes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aseguraron no poder brindar información al respecto.