Franco Colapinto ya es top 5 entre los argentinos con más vueltas en la Fórmula 1

Franco Colapinto superó las mil vueltas completadas, lo que lo ubica entre los cinco argentinos con mayor recorrido en la historia de la categoría.

Franco Colapinto sigue dejando su huella en la Fórmula 1. En el Gran Premio de Singapur, el piloto argentino alcanzó su competencia número 21 en la máxima categoría, y con ello logró ingresar en un selecto grupo histórico: el de los cinco representantes nacionales con más vueltas completadas en la historia de la Máxima.

A una semana del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, la organización de la Fórmula 1 difundió una estadística en sus redes oficiales que destacó el avance del joven de Alpine. Según los registros, Colapinto acumula 1088 vueltas en la categoría, lo que lo posiciona en el cuarto puesto entre los argentinos más constantes dentro del Mundial.

En lo más alto del ranking se mantiene Carlos Reutemann, con un total de 6986 vueltas completadas, una marca que lo consolidó como uno de los grandes referentes del automovilismo argentino. Detrás aparece el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio, con 3022 vueltas, seguido por José Froilán González, que alcanzó 1296 giros.

En tanto, Franco Colapinto ocupa la cuarta posición con 1088, superando al platense Gastón Mazzacane, quien completa el top cinco con 1057. Más atrás figuran nombres históricos como Roberto Mieres (790), Esteban Tuero (613), Carlos Menditeguy (517) y Onofre Marimón (458).

La presencia de Colapinto en esa lista es una muestra del impacto que está teniendo su corta pero sólida trayectoria en la Fórmula 1, convirtiéndose en uno de los embajadores más jóvenes del automovilismo argentino en el escenario global.