Boca le ganó 2-0 a Talleres en la Bombonera y clasificó a los cuartos de final

Boca le ganó 2-0 a Talleres en la Bombonera con un doblete del uruguayo Miguel Merentiel, en el marco de los octavos de final del torneo Clausura 2025. De esta manera, alcanzó su quinto triunfo y enfrentará a Argentinos Juniors en la siguiente ronda. El arquero del Xeneize, Agustín Marchesín, le atajó un penal a Mateo Cáceres sobre el final del primer tiempo. El árbitro fue Sebastián Zunino.

Con la victoria sobre el equipo de Tevez, Boca avanzó a los cuartos de final del Clausura y enfrentará en la Bombonera a Argentinos Juniors, que venció 2-0 a Vélez en Liniers.