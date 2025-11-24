Boca le ganó 2-0 a Talleres en la Bombonera y clasificó a los cuartos de final

Entre viernes y domingo, casi 50 mil personas circularon por el Autódromo “Martín Miguel de Güemes”, anticipando una de las convocatorias más grandes de los últimos años para un evento deportivo en la provincia.
Boca le ganó 2-0 a Talleres en la Bombonera con un doblete del uruguayo Miguel Merentiel, en el marco de los octavos de final del torneo Clausura 2025. De esta manera, alcanzó su quinto triunfo y enfrentará a Argentinos Juniors en la siguiente ronda. El arquero del Xeneize, Agustín Marchesín, le atajó un penal a Mateo Cáceres sobre el final del primer tiempo. El árbitro fue Sebastián Zunino.
La selección argentina goleó 6-0 a Marruecos en el debut del primer Mundial de Futsal femenino
El elenco nacional albiceleste arrancó de la mejor manera la primera edición de la Copa del Mundo de la disciplina.