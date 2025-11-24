El Xeneize se impuso sobre el equipo dirigido por Carlos Tevez con un doblete de Miguel Merentiel, alcanzó su quinto triunfo consecutivo y enfrentará a Argentinos Juniors en la siguiente ronda. Agustín Marchesín atajó un penal para el conjunto de Claudio Úbeda.
Racing eliminó 3-2 a River en los octavos del Torneo Clausura
En el Cilindro se disputó uno de los mejores encuentros del torneo. La Academia ganaba desde el inicio, en el complemento el Millonario lo dio vuelta en dos minutos, pero el equipo de Gustavo Costas volvió a igualarlo y en el último minuto, se llevó la clasificación.DeportesHace instantesprensa
Racing derrotó a River por 3 a 2 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.
Los goles de la “Academia” fueron convertidos por el delantero Santiago Solari, a los tres minutos del primer tiempo, el defensor Lucas Martínez Quarta, en contra, en 28 del complemento, y el defensor Gastón Martirena, en el tercer minuto de descuento, mientras que para la visita convirtieron el atacante Ian Subiabre, a los 17 del segundo tiempo, y el volante Juan Fernando Quintero, un minuto después.
Con el triunfo agónico, el elenco de Gustavo Costas se clasifica a los cuartos de final del Clausura, instancia en la que se medirá con el ganador entre Lanús y Tigre.
Entre viernes y domingo, casi 50 mil personas circularon por el Autódromo “Martín Miguel de Güemes”, anticipando una de las convocatorias más grandes de los últimos años para un evento deportivo en la provincia.