Racing eliminó 3-2 a River en los octavos del Torneo Clausura

Racing derrotó a River por 3 a 2 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

Los goles de la “Academia” fueron convertidos por el delantero Santiago Solari, a los tres minutos del primer tiempo, el defensor Lucas Martínez Quarta, en contra, en 28 del complemento, y el defensor Gastón Martirena, en el tercer minuto de descuento, mientras que para la visita convirtieron el atacante Ian Subiabre, a los 17 del segundo tiempo, y el volante Juan Fernando Quintero, un minuto después.

Con el triunfo agónico, el elenco de Gustavo Costas se clasifica a los cuartos de final del Clausura, instancia en la que se medirá con el ganador entre Lanús y Tigre.