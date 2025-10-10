La selección argentina se medirá ante Venezuela en Miami

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán ajustar detalles de cara al Mundial en su compromiso ante la Vinotinto. Desde las 21, por TyC Sports y Telefe.

La Albiceleste y la Vinotinto se verán las caras este viernes 10 de octubre, desde las 21, en el estadio Hard Rock Stadium (Miami). La árbitro principal será la estadounidense Tori Penso, mientras que sus asistentes serán sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt. El cuarto árbitro será Marcos DeOliveira.

Horario y dónde ver Argentina-Venezuela:

El partido se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe

21.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

20.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

19.00 Ecuador, Colombia y Perú

18.00 México