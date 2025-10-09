Boca empató con Ferroviaria y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Tras igualar 0 a 0 en la cancha de Banfield, el Xeneize accedió a la fase de los ocho mejores del torneo. Su próxima presentación será el sábado.

En una jornada marcada por el profundo dolor que provocó la muerte de Miguel Ángel Russo, el equipo femenino de Boca logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, tras el empate sin goles frente a Ferroviaria en el encuentro disputado en el estadio Florencio Sola.

Con la repartición de puntos, el Xeneize se aseguró el pase a la siguiente instancia como escolta del Grupo B con 5 unidades. El equipo argentino, dirigido por Florencia Quiñones, desplegó una propuesta de presión alta e intensidad durante todo el encuentro, aunque la falta de eficacia en la definición impidió que el marcador se moviera.

Boca finalizó la fase de grupos con 5 puntos, ubicándose detrás de Ferroviaria (7 unidades) y accedió a los cuartos de final por cuarta edición consecutiva. El próximo rival del conjunto argentino saldrá del Grupo A, cuya definición enfrenta a Corinthians (6 puntos) e Independiente Santa Fe (4 puntos), mientras que Independiente del Valle (3 puntos) aún mantiene posibilidades de clasificación. Si el Timao iguala con el elenco cafetero, Boca se medirá ante las brasileñas en un cruce de alto voltaje.

El próximo compromiso de Las Gladiadoras está programado para el sábado a las 16, con sede y rival aún por confirmarse, pero con la certeza de que Boca vuelve a situarse entre los mejores equipos del continente. El sueño de conquistar la Copa Libertadores Femenina permanece intacto para el conjunto argentino.