Kristalina Georgieva: "Tal vez podría ser el último programa del FMI con Argentina"

La directora gerente del organismo internacional se mostró optimista con el próximo paquete de ayuda para el país en el que está trabajando estrechamente con Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, confirmó que el organismo mantiene diálogos avanzados con Estados Unidos, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para elaborar un paquete de ayuda para Argentina: “Si me pongo mi sombrero de optimista, tal vez pueda decir que podría ser el último programa del FMI con Argentina”, expresó.

Desde Washington, donde el equipo económico argentino continúa con las negociaciones, Georgieva detalló a la agencia Reuters que los lineamientos de la ayuda incluirían el aporte del gobierno estadounidense y anticipó definiciones inminentes: "Esperamos decisiones sobre el tema en breve", afirmó.

Además, añadió: “Mi sueño es que Argentina se valga por sí sola. Tiene todos los ingredientes para prosperar. Lo que le faltaba era en el ámbito político”.

Entre las alternativas en análisis figura la posibilidad de que Estados Unidos transfiera parte de sus Derechos Especiales de Giro (DEG) -los activos de reserva del FMI- al país, un mecanismo similar al que Washington implementó con Qatar en 2023, según señaló la funcionaria.

Las negociaciones en la capital estadounidense continúan con el equipo económico del país presente. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, había aclarado días atrás que su país “no está poniendo dinero en Argentina”, sino que lo que ofrece es un “swap” financiero. Esta decisión trajo críticas dentro del Partido Republicano, que cuestiona la decisión de colaborar con Buenos Aires tras las recientes ventas de soja de la Argentina a China por miles de millones de dólares.