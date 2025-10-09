La Selección Sub 20 ganó, gustó y goleó 4-0 a Nigeria y se clasificó a cuartos del Mundial

Con goles de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y un doblete de Maher Carrizo, los dirigidos por Diego Placente vapulearon a los africanos y se metieron entre los ocho mejores de la Copa del Mundo.

La Selección argentina ganó, gustó y goleó 4-0 a Nigeria con goles de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y un doblete de Maher Carrizo por los octavos de final del Mundial Sub 20. Con este resultado, se clasificó a los cuartos de final y se enfrentará a México, que eliminó al local Chile.

Desde el arranque del partido, la Selección de Placente fue en búsqueda de un gol rápido y lo consiguió apenas segundos después del primer minuto, cuando Dylan Gorosito aprovechó un rebote dentro del área para habilitar a Alejo Sarco. Así, el delantero de Bayer Leverkusen volvió a anotar y sumó su cuarto gol en el Mundial Sub 20, convirtiéndose así en el máximo anotador del torneo.

De esta manera, el defensor de Boca consiguió su cuarta participación directa de gol en el campeonato y en esa misma cantidad de partidos jugados, donde anotó en una oportunidad y asistió en otras tres. Además, es el único futbolista argentino que participó en al menos un gol en los cuatro partidos de la Selección.

Luego, a los 23 minutos del primer tiempo, Maher Carrizo se hizo cargo de un tiro libre en la medialuna y anotó un golazo para poner el 2-0 de Argentina sobre Nigeria. Esto confirmó la superioridad de la Sub 20 de Diego Placente, la cual recibió una pésima noticia con la lesión de Álvaro Montoro justo antes del entretiempo, quien se retiró del campo de juego entre lágrimas para dejar su lugar a Gianluca Prestianni.

Casi al mismo tiempo, las Súper Águilas africanas utilizaron uno de sus pedidos al VAR para exigir que se revise un posible penal del defensor Tobías Ramírez sobre el delantero Salihu Nasiru. Tras una larga espera, el árbitro italiano Maurizio Mariani decidió que no fue infracción y se desató la polémica.

Ya en el complemento, la Selección Sub 20 dominó el partido con tranquilidad y consiguió liquidarlo con dos golazos más, uno de Carrizo y otro de Mateo Silvetti. Con el 4-0 consumado, clasificó a los cuartos de final del Mundial y se enfrentará a México, que llegó a esta instancia luego de eliminar a Chile.