Bomberos sofocaron un incendio de pastizales en barrio Morosini

La intervención se realizó en calle Suiza en la parte posterior de la feria tras una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911. Se trabajó de forma articulada con equipos de Bomberos de la Policía y cuarteles de Bomberos Voluntarios. El incendio fue sofocado.

Hoy pasadas las 14, se realizó una intervención por un incendio de pastizales en calle Suiza, en la parte posterior de la feria del barrio Morosini. El procedimiento se registrò tras una alerta al Sistema de Emergencias 911.

Trabajaron Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios para sofocar el foco ígneo y continúan con las tareas de enfriamiento. Cooperaron efectivos del Distrito de Prevención 10

Se recomienda a la comunidad evitar la quema de pastizales, residuos o restos de poda, y no arrojar colillas de cigarrillos en espacios abiertos. Ante cualquier situación de riesgo, comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 911.