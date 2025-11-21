Dos cordobeses detenidos por ciberestafa en Salta

La Policía desarticuló una banda delictiva por robos de motos en Capital
Cuatro personas fueron detenidas. Hubo allanamientos en barrios de zona sudeste y secuestro de elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 5.
Fue un trabajo conjunto entre las Policías de ambas provincias. Los procedimientos se hicieron en las localidades de Río Cuarto y Laboulaye con secuestro de elementos de interés para la causa.PolicialesAyerPrensa
La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Ciberseguridad, realizó un importante procedimiento en la provincia de Córdoba con la detención de dos hombres de 41 y 29 años en el marco de una causa por estafas informáticas en perjuicio de salteños.
En ese marco, con la cooperación de la Policía de Córdoba, se allanaron dos inmuebles en las ciudades de Río Cuarto y Laboulaye. Hubo secuestro de elementos de interés para la causa.
Intervino la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia de Salta, el Juzgado de Garantías 7 y el Juzgado de Control de Córdoba.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
Cuatro personas fueron detenidas. Hubo allanamientos en barrios de zona sudeste y secuestro de elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 5.
Tres menores, de 14 y 15 años, ya fueron detenidos en 27 oportunidades en la Ciudad de Buenos Aires por diversos robos y las autoridades se muestran preocupadas ante la crítica situación de los adolescentes dentro de la delincuencia.