Robó un celular y fue demorado en Capital
PolicialesHace 5 horas Por Prensa
Fue en el marco de una alerta ciudadana en calle Hernando de Lerma y Tucumán. Se secuestró el elemento sustraído. Intervino la Fiscalía Penal 5.
Bicipolicías de Capital demoraron a un hombre por la sustracción de un celular en calle Hernando de Lerma y Tucumán.
La intervención fue en el marco de una alerta del damnificado.
En ese contexto, se logró ubicar e identificar a un hombre mayor de edad. Se secuestró el elemento, que posteriormente fue restituido a su propietario.
Intervino la Fiscalía Penal 5.