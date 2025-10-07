Robó un celular y fue demorado en Capital

Fue en el marco de una alerta ciudadana en calle Hernando de Lerma y Tucumán. Se secuestró el elemento sustraído. Intervino la Fiscalía Penal 5.

Bicipolicías de Capital demoraron a un hombre por la sustracción de un celular en calle Hernando de Lerma y Tucumán.

La intervención fue en el marco de una alerta del damnificado.

En ese contexto, se logró ubicar e identificar a un hombre mayor de edad. Se secuestró el elemento, que posteriormente fue restituido a su propietario.

Intervino la Fiscalía Penal 5.