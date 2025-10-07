La intervención se realizó esta tarde en avenida Los Incas. Efectivos de la Subcomisaría Grand Bourg secuestraron 16 caballos en la vía pública. Intervino la Unidad Fiscal Contravencional.

La Policía de Salta, por medio de recursos del Distrito de Prevención 1 de Capital, realizó un procedimiento por animales sueltos en la vía pública. La intervención se registró en avenida Los Incas y zonas aledañas, en la zona oeste de la ciudad, mediante un patrullaje preventivo.

En ese marco, personal de la Subcomisaría Grand Bourg, con colaboración la División Caballería y del Departamento Motoristas de Emergencias Policiales, incautó 16 caballos que fueron trasladados al predio de la División Caballería.

Por el hecho, tomó intervención la Unidad Fiscal Contravencional.

Permitir que animales circulen libremente en espacios públicos o privados de acceso público constituye una infracción a la Ley Contravencional de Salta. El propietario de los mismos será identificado y sancionado; además, deberá asumir tanto los costos que ocasione al Estado como los daños que el animal pudiera provocar.

Se recomienda que, ante la presencia de animales sueltos, se alerte al Sistema de Emergencias 911.