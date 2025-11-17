Pity Álvarez anunció que su esperado regreso se muda a Córdoba el 20 de diciembre

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Cristian 'Pity' Álvarez, reapareció en un video en Instagram para comunicarle a sus fans que el regreso a los grandes escenarios que había anunciado para el 5 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield no se llevará a cabo, tal como había adelantado hace dos meses, y que el show se mudará al estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba, el 20 de diciembre.

"Había anunciado que íbamos a tocar el 5 y el 6 en Vélez. Hubo unos problemitas que ya pasaron. Después se barajó el estadio Único, tampoco se pudo. Hay una persona que puso muchos huevos ahí para que lo hagamos pero tampoco se pudo hacer nada", explicó Pity.

"Y cuando ya estábamos casi sin recursos, dije: 'si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, por qué no lo hacemos en la mitad del país?' Y se me ocurrió hacerlo en Córdoba", agregó el músico.

Pity aprovechó para advertirle a sus fans que "un par de pillos" se pusieron a vender entradas anticipadas truchas para el show que había anunciado en Vélez. "Traten de no caer en la trampa", alertó, y adelantó que en las próximas se anunciará la ticketera por la que podrán comprarse las entradas oficiales para el show de Córdoba.