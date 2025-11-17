Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

Johnny Depp asistió a la Bombonera para presenciar el partido entre Boca y Tigre, que se desarrolló en el marco de la fecha 16 de la zona A del torneo Clausura 2025. El actor estadounidense se encuentra en la Argentina por la presentación de una película.

Depp observó el encuentro entre Boca y Tigre en uno de los palcos de la Bombonera, por lo que presenció el partido por la última jornada de la fase regular del campeonato. En este marco, la cuenta del canal digital del club de La Ribera difundió un video en el que se escucha al actor estadounidense expresar "dale, Boca", por lo que expuso su simpatía con el Xeneize.

El actor estadounidense llegó a Argentina hace una semana para presentar su segunda película como director, Modigliani, tres días en Montparnasse, y su arribo generó gran expectativa entre el público local.