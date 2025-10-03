Brasil lanza un plan para enfrentar la contaminación de plástico en el mar

Brasil, que posee una costa atlántica de casi 7.500 kilómetros de extensión, lanzó un plan nacional para enfrentar la contaminación de plástico en el mar, con metas hasta 2030 que buscan reducir y eliminar los desechos que afectan la biodiversidad, la salud y la economía en sus zonas costeras.

Con un decreto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicado en el Diario Oficial de la Unión, se desarrolló una Estrategia Nacional del Océano sin Plástico (Enop), que establece un conjunto de líneas de acción que deberán ser debatidas con la sociedad, los distintos niveles de gobierno y diversos sectores, a dividir todo el ciclo de vida del producto, desde la materia prima hasta el descarte.

“El plástico genera un montante considerable de basura en el mar, con impactos directos e indirectos sobre la biodiversidad, la salud humana, la pesca, el turismo medidas y el clima. Y Brasil necesita enfrentar el problema con estructurantes”, afirmó Ana Paula Prates, directora del Departamento de Océano y Gestión Costera del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. El decreto ocurre en medio de la preparación que realiza el Gobierno de Brasil de cara a la organización, en noviembre, de la Conferencia de las Partes (COP30) de la ONU sobre el Cambio Climático en la ciudad de Belém, estado de Pará.

La estrategia será desarrollada de forma interministerial y entre las medidas se prevé proponer normas que prohíban el uso de microplásticos añadidos intencionalmente en cosméticos y productos de higiene personal, así como la sustitución gradual del plástico de un solo uso.

El plan también incentiva la inclusión socioproductiva de recicladores, “reconociendo y valorizando su función socioambiental”, de acuerdo con un informe de la agencia de noticias Xinhua.

El comunicado destacó un informe reciente de la Organización No Gubernamental Oceana que estimó que 1,3 millones de toneladas de residuos plásticos terminan cada año en el océano y, además de dañar la vida marina, afecta la capacidad reguladora del océano sobre el clima global y la salud humana.