Más de 1.400 vuelos cancelados por el cierre del gobierno en Estados Unidos

El cierre del gobierno de Estados Unidos, que este lunes alcanzó su día número 41, continúa generando un fuerte impacto en el sistema de transporte aéreo. Precisamente, para esta jornada, más de 1.400 vuelos fueron cancelados y cientos más sufrieron demoras, según datos de la plataforma FlightAware.

El domingo había sido la jornada más crítica desde el inicio de la parálisis, con cerca de 3.000 cancelaciones y más de 10.000 retrasos.

El deterioro de las operaciones aéreas responde principalmente a la situación del personal de control de tráfico, que continúa cumpliendo funciones sin percibir salario. Según el secretario de Transporte, Sean P. Duffy, la presión sobre los controladores se incrementa y muchos deben cumplir jornadas obligatorias de seis días por semana. El funcionario advirtió que la crisis "solo va a empeorar" si no se revierte la situación.

En respuesta al colapso operativo, el Departamento de Transporte emitió el jueves pasado una orden para reducir al menos un seis por ciento de las operaciones aéreas en varias decenas de aeropuertos. La medida entró en vigor este lunes y establece que los recortes progresivos se extiendan a lo largo de la semana hasta alcanzar una disminución del diez por ciento. El objetivo es aliviar la carga de trabajo de los controladores y evitar mayores interrupciones.