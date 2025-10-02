Calor extremo: El traje especial que la Fórmula 1 le permitirá usar a los pilotos

El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 se prepara para una nueva edición que estará marcada por el extremo calor que derivan en la implementación de sistemas de refrigeración para los pilotos, una medida impulsada tras las duras condiciones vividas en en la carrera de Qatar en 2023, donde varios competidores debieron recibir asistencia médica debido al calor extremo.

Esta iniciativa, homologada por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), llega en uno de los escenarios más exigentes del calendario, con temperaturas previstas que superarán los 31 °C (87,8 °F) y una humedad que rozará el 80 %. Según reportó el organismo a través de un comunicado oficial, la prueba aparece por primera vez declarada formalmente de “riesgo por calor”, lo que obliga a los equipos a implementar dispositivos específicos para salvaguardar la seguridad de los protagonistas.

La FIA determinó que en este fin de semana será obligatorio incorporar unos sistemas de refrigeración en los monoplazas durante la carrera en el circuito callejero (pesan 5 kg) y habilitó la opción para que loos pilotos puedan usar chalecos refrigerantes opcionales, que representará un lastre adicional para el monoplaza. De acuerdo con las regulaciones, su utilización es voluntario, pero en caso de no utilizarlo, los equipos deben añadir medio kilogramo extra en el peso total del vehículo.

El desafío físico que enfrenta cada piloto en Singapur tiene pocos precedentes en la Fórmula 1. El circuito urbano de Marina Bay se caracteriza por su trazado sinuoso, la escasez de zonas para el flujo de aire y las altas temperaturas del habitáculo, donde la sensación térmica puede llegar a los 55 °C. Según la información aportada por el medio especializado Soy Motor, las condiciones proyectadas para la jornada del domingo suponen “una brutal jornada de dos horas” con valores de humedad cercanos al 74% y temperaturas interiores superiores a los umbrales de seguridad.

La nueva tecnología adoptada por la Máxima combina un traje interno equipado con 50 metros de conductos por donde circula líquido refrigerante, gestionado por un microprocesador y una caja situada dentro del monoplza. Todo el sistema cumple los estándares de resistencia al fuego, una de las exigencias clave de la FIA para autorizar su uso en competición. El dispositivo fue desarrollado por la empresa Chillout Motorsports bajo el nombre Cypher Pro Micro Cooler y funciona de manera autónoma respecto a la energía del coche, aunque para 2026 se prevé que pase a estar integrado en el sistema eléctrico y se convierta en elemento obligatorio, similar a los actuales dispositivos de seguridad como el halo.

Es la primera vez que la Federación emite una advertencia de este tipo y establece instrucciones precisas para todos los equipos. Las últimas previsiones climáticas, según reportes de medios internacionales, apuntan a sensaciones térmicas equivalentes a 39 °C en pista, lo que convierte a la prueba asiática en un reto de resistencia para pilotos y monoplazas.

“Para los pilotos, tomar mucho líquido antes de la carrera es vital para evitar la deshidratación, porque eso puede afectar la concentración y llevar a errores. Singapur castiga incluso los más pequeños despistes debido a la cercanía de los muros. Lance y Fernando intentarán mantenerse lo más frescos posible, así que llevarán chalecos de refrigeración aprobados por la FIA para regular su temperatura interna”, agregó el director técnico de Aston Martin.