UAR confirmó el 15 titular de Los Pumas ante Escocia

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, el entrenador Felipe Contepomi realizará cinco modificaciones en relación al equipo que actuó en Cardiff, ya que ingresarán Pedro Rubiolo, Santiago Grondona, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía

El wing Mallía y el octavo Juan Martín González alcanzarán los 50 partidos, llamados caps en el rugby, con la camiseta nacional.KAOYAJQATDXgCcg+LGCrlQ

El equipo de Felipe Contepomi llega con impulso tras el triunfo 52-28 frente a Gales en Cardiff, mientras que el conjunto escocés busca recuperarse después de la caída 25-17 ante Nueva Zelanda.

El seleccionado argentino suma 12 victorias en 25 duelos ante Escocia y arrastra una racha adversa en Edimburgo desde 2009, cuando logró un 9-6 con anotaciones de Martín Rodríguez Gurruchaga. El objetivo pasa también por encadenar dos éxitos en la ventana de noviembre, algo que no se repite desde 2014. #AgenciaNA

Listado completo de los 15 titulares ante Escocia:

1. Vivas, Mayco (38 caps)

2. Montoya, Julián (115 caps) (Capitán)

3. Delgado, Pedro (7 caps)

4. Petti, Guido (96 caps)

5. Rubiolo, Pedro (29 caps)

6. Grondona, Santiago (24 caps)

7. González, Juan Martín (49 caps)

8. Oviedo, Joaquín (20 caps)

9. Benítez Cruz, Simón (8 caps)

10. Prisciantelli, Gerónimo (3 caps)

11. Carreras, Mateo (32 caps)

12. Chocobares, Santiago (34 caps)

13. Moroni, Matías (92 caps)

14. Isgró, Rodrigo (14 caps)

15. Mallía, Juan Cruz (49 caps) (Vicecapitán)